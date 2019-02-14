Москва, 14 февраля, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко хочет показать Западу, что поддерживать боевые действия в активном состоянии может только он. Именно поэтому конфликт в Донбассе обострился в преддверии поездки украинского лидера за границу, сообщила 14 февраля экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

«Первое ли это обострение? Нет, не первое. Но оно совпало со временем выборной кампании. Порошенко не просто так едет за границу. Ему там нужна поддержка. Он ищет, на кого опереться, хочет показать, как он всем там нужен. Хочет показать, что только он может проводить затяжные боевые действия и держать Россию в напряжении. Такая вот у него логика. Смешные действия, Украина от них чего хорошего не получит», — считает политик.

Также участник ток-шоу высмеяла обвинения Украины в том, что в Донбассе воюют российские военнослужащие.

«Нам все время говорят о присутствии российской армии на востоке Украины. Российская армия точно есть в Крыму, где наша армия? Так, что же это за смелая армия, которая точно знает нахождение российской армии в Крыму, и ни одного взвода там нет. Это значит страшно или это «фейковая» война, или это «фейковое» нападение? Назовите мне количество российских граждан при обмене военнопленными. Где эти русские, которые попадают в плен на востоке Украины? Ни одного нет на обмен», — отметила Бондаренко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разведка ЛНР и ДНР сообщила об увеличении частоты обстрелов на линии разграничения. Причиной названо возвращение на фронт украинских неонацистов.