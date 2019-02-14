Нью-Дели, 14 февраля, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил «подлую атаку» исламистов в Кашмире и пообещал отомстить за погибших полицейских, 14 февраля передает агентство Reuters.

Kremlin.ru Премьер-министр Индии Нарендра Моди

«Жертва наших храбрых сотрудников сил безопасности не должна быть напрасной», — заявил Моди в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля исламисты «Джейш-э-Мухаммед» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили теракт против полиции в индийском Кашмире. Жертвами взрыва бомбы стали более 40 человек.

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