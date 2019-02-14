Вашингтон, 14 февраля, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Вашингтон не будет в одностороннем порядке выводить свои войска из Афганистана, заявил 14 февраля исполняющий обязанности главы военного ведомства США Патрик Шэнахэн.

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По утверждению The Associated Press, Пентагон настаивает на том, чтобы любые решения по этому вопросу принимались в координации с другими членами блока НАТО.

«Односторонних сокращений не будет… Оно будет скоординировано. Мы вместе», — цитирует The Associated Press заявление Патрика Шэнахэна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что начнет вывод американских военных из Афганистана после достижения мирных договоренностей между движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и нынешним правительством Афганистана.

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