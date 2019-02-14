Красноярск, 14 февраля, 2019, 19:59 — ИА Регнум. В сети появилось видео с места взрыва бытового газа в одном из жилых домов в Красноярске. Кадры разместил на YouTube телеканал «360».

(сс) Rachealmarie Взрыв

На видеоролике видно, что здание получило серьёзные повреждения. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, медики и полиция.

Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля в жилом трёхэтажном доме на улице Кандагарской в Красноярске произошёл хлопок газа, в результате чего здание частично обрушилось.

По предварительной информации, в результате ЧП погиб один человек. Сотрудниками МЧС из здания спасли 12 человек, в том числе двое детей. В настоящее время выясняется точное количество жильцов дома.