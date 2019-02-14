Брюссель, 14 февраля, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Главу службы контрразведки и безопасности Бельгии Клемента Вандерборре отстранили от должности в связи с подозрениями в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом сегодня, 14 февраля, пишет газета De Morgen со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса

По данным издания, Вандерборре, который проработал в бельгийской контрразведке 40 лет, подозревается в уничтожении неких конфиденциальных данных. Также утверждается, что глава контрразведки в 2016 году мог передать некую секретную информацию двойному агенту из Сербии, который, в свою очередь, якобы работал на Москву.

Вандерборре все обвинения отрицает.

Газета также указывает, что между бельгийской службой разведки, в которой работают в основном военные, и контрразведкой, в которой работают преимущественно гражданские, давно существуют сильная напряженность и фактически борьба. Вполне возможно, что Вандерборре мог стать жертвой этой борьбы.

Никаких официальных комментариев власти Бельгии на этот счет пока не давали.