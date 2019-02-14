Тамбов, 14 февраля, 2019, 19:30 — ИА Регнум. В Тамбовской области на реализацию национального проекта «Образование» выделяется около 9 млрд рублей. Эти средства, в том числе, будут направлены и на строительство новых школ, у каждой из которых будет своя специализация. В 2019 году на Тамбовщине новые школы откроют свои двери в городах Рассказово и Мичуринск, начнется строительство школы в Котовске и школы в сельской местности. Об этом заявила на пресс-конференции сегодня, 14 февраля, заявила заместитель главы администрации области Наталья Астафьева.

Tambov.gov.ru Пресс-конференция на тему «Новый год – новые школы»

В этом году в России начинается реализация национальных проектов по 12-ти направлениям социально-экономического развития. Перед страной в целом и перед Тамбовской областью, в частности, стоят новые задачи, открываются новые возможности.

«Мы проектируем свое будущее до 2024 года», — подчеркнула Наталья Астафьева на расширенной пресс-конференции на тему: «Новый год — новые школы».

Было отмечено, что необходимо создать такие условия, чтобы «каждый ребенок обучался в учреждениях, отвечающих не просто сегодняшнему, а уже завтрашнему дню».

На реализацию национального проекта «Образование» Тамбовская область получит около 9 млрд рублей. Эти средства, в том числе, будут направлены и на строительство новых школ. И это не просто здания, у каждой школы есть свой смысл, своя специализация, которая подбирается исходя из особенностей конкретного населенного пункта.

Три большие школы должны появиться в городе Тамбове. Уже в 2019-м начнется строительство школы в Котовске и одной сельской школы. Для них сейчас прорабатываются макеты, определяются концепции, подбирается место для строительства, проводятся расчеты. Сразу две новые школы — в городах Рассказово и Мичуринск — готовятся 1 сентября принять своих первых учеников.

Строительство школ в двух крупных городах стало знаковым событием для региона. В Рассказово в течение последних 30 лет не строили новых школ. В Мичуринске, приблизительно, столько же. Не удивительно, что ход строительства обоих объектов глава администрации области Александр Никитин держит на личном контроле.

Так, трехэтажное здание новой школы на 900 мест появилось в микрорайоне «Арженка» города Рассказово. Учебное заведение получило название «Школа — Центр современных индустриальных технологий». Оно состоит из четырех модулей, в каждом из которых будут располагаться профильные центры. Строительство школы началось в 2017 году. На эти цели выделено 845,5 млн рублей. Половина суммы — 415 млн рублей — средства федерального бюджета. Остальные 430,5 млн рублей — средства бюджета Тамбовской области.

«Мы не просто построили новое здание. Мы создали всю необходимую инфраструктуру, в том числе новые сети и новые дороги, чтобы школа успешно функционировала», — отметил начальник управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области Александр Филатов.

Сейчас объект полностью построен и готов к новому учебному году. По словам начальника управления образования и науки области Татьяны Котельниковой, в новую школу уже подано триста заявлений на обучение. Сформирован коллектив, под специализацию школы (мальчиков будут учить работе на станках по металло‑ и деревообработке, девочки будут шить, вязать, изучать историю моды и дизайн) готовятся соответствующие учебные программы. Педагоги осваивают новое оборудование.

Вместе с тем, в городе с разной степенью периодичности муссируются слухи о возможном закрытии школы №3, которая находится в том же микрорайоне. Как и в любом деле, появляются недовольные, которым удобнее оставить детей в старой школе, где 40 процентов ребят учатся во вторую смену. Участники брифинга еще раз подчеркнули: третья школа в Рассказово продолжит работу и в новом учебном году. А родители из других микрорайонов города смогут перевести своих детей в новую школу. Специально для них будет оптимизирована работа общественного транспорта.

В регионе констатируют, что вопросы, возникшие при строительстве школ в Рассказово и Мичуринске, во многом общие. Обе школы откроют свои двери не в центре города, а в микрорайонах плотной численности населения, где они особенно важны. По словам главы города Мичуринска Максима Харникова, треть населения наукограда проживает именно в микрорайоне «Прогресс».

Строительство школы на 1275 мест здесь началось в 2017 году. На эти цели выделено около 1 млрд 60 млн рублей. Из них 885 млн рублей — средства федерального бюджета. Из общей суммы собственно на возведение нового здания направлено около 877 млн рублей. 183 млн рублей — средства на закупку современного оборудования. «Школа — Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина» — это трехэтажное здание, состоящее из восьми модулей площадью более 26 тысяч квадратных метров с современными архитектурными, планировочными и дизайнерскими решениями.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» Геннадий Денисенко признал, что строительство мичуринской школы ведется с небольшими задержками. Они связаны, прежде всего, с долгим оформлением документов под земельный участок, на котором строится школа, а также со сменой субпорядчика, который допустил нарушения при выполнении работ. По его словам, в настоящее время «полностью готовы четыре корпуса из восьми», «на этой неделе мы принимали помещения, в которых уже можно устанавливать учебное оборудование».

Начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова напомнила, что проект «Школа Сколково-Тамбов» был реализован за восемь лет — столько времени ушло от идеи до начала учебного процесса. Новая школа в Мичуринске строится один год и пять месяцев. Как отметил начальник управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области Александр Филатов, за ходом строительства школы ведется постоянный контроль всех ответственных структур. Более того, во время передачи объекта от одного субподрядчика другому было проведено его полное обследование. Филатов подчёркивает, что «для нас главное — обеспечить комфорт и безопасность всем, кто будет здесь находиться».

Как и в Рассказово, в мичуринской школе уже назначен директор, завершается комплектование педагогического состава, разрабатываются учебные программы, ведется запись детей в классы.

«Школы оснащены самым современным оборудованием, согласно их профилю», — уточнила Татьяна Котельникова.

Глава города Мичуринска Максим Харников подчеркнул, что для родителей, представителей общественности наукограда организуются постоянные экскурсии на объект. Их знакомят с ходом строительства, рассказывают о специализации будущей школы, чтобы снять любые вопросы и домыслы.