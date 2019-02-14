Сочи, Краснодарский край, 14 февраля, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал процесс вывода американских войск из Сирийской Арабской Республики и отметил, что президент США Дональд Трамп активно работает на выполнением своих предвыборных обещаний. Об этом российский лидер заявил сегодня, 14 февраля, на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров глав России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию.

Kremlin.ru На трёхсторонней встрече глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. 14 февраля 2019 года, Сочи

«Что касается вывода американских войск, то мы знаем, что президент Соединенных Штатов Трамп достаточно активно работает над исполнением своих предвыборных обещаний, что весьма редко случается в политической жизни США на практике», — сказал Путин.

Он напомнил, что вывод американских войск из Сирии был как раз одним из таких предвыборных обещаний Трампа.

Но внутриполитическая ситуация в США складывается таким образом, что не всегда Трампу удается добиться результата. Что касается вывода американских войск из Сирии, то на данный момент российская сторона этот процесс не фиксирует.

«Что будет происходить дальше, мы не знаем, но на сегодняшний день мы констатируем, что больших изменений на территории нет», — констатировал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года президент Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии и даже подписал соответствующий указ. Это спровоцировало отставку министра обороны США Джеймса Мэттиса, который был категорически не согласен с таким решением.