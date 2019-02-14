Тверь, 14 февраля, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Для эффективного выполнения задач в рамках нацпроектов Тверской области потребуется качественный уровень менеджмента, более активная работа по формированию кадрового потенциала территорий. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, сказал губернатор Игорь Руденя по итогам пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля. Заседание провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, а ключевой темой стала реализация национальных проектов в рамках Стратегии 2024.

Пресс-служба правительства Тверской области Стенд Тверской области на РИФ в Сочи

«В этом году форум носит особый характер, он нацелен на реализацию национальных проектов, всё чаще звучат обсуждения по развитию таких направлений как демография, инфраструктура, социальная сфера, развитие среднего и малого бизнеса», — сказал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания.

По мнению губернатора, для эффективного выполнения задач в рамках нацпроектов Тверской области потребуется качественный уровень менеджмента, более активная работа по формированию кадрового потенциала территорий.

«Высокие требования будут предъявляться ко всем участникам программы по реализации национальных проектов», — отметил Игорь Руденя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стенд Тверской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи посетил премьер-министр Дмитрий Медведев, который познакомился с новейшими разработками предприятий региона.