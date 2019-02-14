Сочи, Краснодарский край, 14 февраля, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Инновационные разработки специалистов тверских предприятий представил губернатор Игорь Руденя председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву на стенде региона на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев

«Губернатор Тверской области Игорь Руденя представил Дмитрию Медведеву высокодетальный космический аппарат дистанционного зондирования Земли производства концерна «БАРЛ». Уникальная российская разработка оснащена высокоточной оптико-электронной аппаратурой и создана, в первую очередь, для нужд сельского хозяйства. Аппарат, в частности, способен решать задачи по наблюдению за состоянием почвы и урожая, помогает оценивать нанесенный стихией ущерб и прогнозировать чрезвычайные ситуации. Также устройство может быть использовано при создании картографических и навигационных систем. На его базе планируются технологические решения, которые будут востребованы для более активного освоения Северного морского пути. Компания «БАРЛ» специализируется на системах навигации, безопасности, охраны и мониторинга транспорта, космических, авиационных и наземных комплексах управления подвижными объектами, обработке аэрокосмической видеоинформации», — рассказа собеседник агентства.

Кроме того, председателю правительства показали продукцию группы компаний Complex Systems — учебно-виртуальный комплекс «Mentor Medicus», позволяющий использовать технологии автоматизации в медицине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация Тверской области участвует в Российском инвестиционном форуме, который открылся в Сочи 14 февраля. Глава региона Игорь Руденя подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и ПАО «Лукойл» — документ создание сети современных автозаправочных комплексов на территории Верхневолжья, плавучих заправочных станций для маломерных судов в акватории Волги и других водоёмов, заправочных комплексов для вертолётов.