Красногорск, 14 февраля, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Совет депутатов подмосковного города Видное большинством голосов снял с должности председателя совета депутатов поселения Павла Грудинина, сообщает телекомпания 360.

Владимир Беляев ИА Красная Весна Павел Грудинин

Решение было подкреплено голосами представителей всех партий, включая КПРФ. Таким образом соратники высказали свое недовольство тем, что Павел Грудинин постоянно дискредитирует партию своими финансовыми и личными скандалами.

Напомним, Павел Грудинин стал членом совета депутатов города Видное Ленинского района Московской области 10 сентября 2017 года. Уже 29 сентября при поддержке КПРФ он был избран председателем совета депутатов. Однако, занимая этот от пост, Павел Грудинин мало внимания уделял социальному обеспечению жителей Видного.

Более того, при нем были урезаны как раз социальные статьи бюджета.

В частности, по программе «Спорт городского поселения Видное Ленинского муниципального района на 2017−2021 годы» финансирование было уменьшено на 13,5%. По программе «Социальная защита населения городского поселения Видное Ленинского муниципального района на 2017−2021 годы» — на 1,9%. Средства, предусмотренные для компенсации стоимости оплаты жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны, также были уменьшены на 37,5%.

Сокращение социальных статей бюджета, отказ депутатов от финансовой поддержки малообеспеченных категорий населения при общем росте доходной части городской казны явно противоречило тем идеям, с которыми Павел Грудинин при поддержке КПРФ шел на президентские выборы в марте 2018 года.