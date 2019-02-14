Красноярск, 14 февраля, 2019, 18:22 — ИА Регнум. В результате взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Красноярске произошло обрушение перекрытий трех квартир. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах города.

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По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа, который произошел в доме №3 по Кандагарской улице, никто не пострадал. При этом другие источники указывают, что из частично рухнувшего здания были спасены 12 человек.

Точная информация по жертвам и пострадавшим уточняется.

Пресс-служба Главного управления МЧС по Красноярскому краю подтвердила информацию о взрыве бытового газа и обрушении перекрытий трех квартир. Информация о взрыве поступила в 21:10 по местному времени.

Из здания были эвакуированы 12 человек, никто из них не обращался за медицинской помощью.

По некоторым данным, под завалами частично рухнувшего здания может находится один человек. Эта информация проверяется.

Также есть информация о том, что взрыв газа произошел в квартире на втором этаже.