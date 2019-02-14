Краснодар, 14 февраля, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Россия не наблюдает признаков вывода войск США из Сирии. Об этом 14 февраля заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл. Ирак. Сирия. Ливия. США

«Мы пока не видим, что они выводят войска», — сказал министр журналистам в Сочи.

В то же время, по словам Шойгу, российская сторона отмечает продолжение поддержки Соединёнными Штатами курдских соединений на востоке Евфрата.

Напомним, в декабре минувшего года президент США Дональд Трамп заявил о полной победе над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и анонсировал вывод американских войск из этой страны.

11 февраля глава Центрального командования США Джозеф Вотел заявил, что вывод Соединёнными Штатами наземных войск из Сирии может быть начат в ближайшие недели.