Тверь, 14 февраля, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Министерство транспорта РФ подтвердило начало работы с государственной компанией «Автодор» по проектированию северного обхода Твери. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил губернатор Игорь Руденя по итогам встречи с председателем правления ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля.

Пресс-служба правительства Тверской области Глава Тверской области Игорь Руденя на инвестфоруме в Сочи

«Строительство северного обхода даст возможность завершить строительство транспортного кольца вокруг Твери. Таким образом, мы сформируем очертания современной тверской агломерации. Это будет новый этап развития города, повыситься транспортная доступность в регионе, появятся переходы через Волгу со стороны Москвы, появится возможность объезда города грузовым транспортом. И, конечно, это новое развитие территорий сельскохозяйственного назначения, жилищного строительства в сторону Кимр, Рамешек, Бежецкого района», — сказал Игорь Руденя журналистам.

Напомним, первый участок М-11, объезд Вышнего Волочка в Тверской области открылся в ноябре 2014 года, в результате многокилометровые пробки на одном из самых сложных отрезков магистрали М-10 исчезли. В декабре 2017 года было открыто движение по участку от Твери до Вышнего Волочка, а в июне 2018 года в строй ввели участок, проходящий по территориям Тверской и Новгородской областей — продолжение обхода Торжка и Вышнего Волочка. Тогда же была завершена реконструкция автодороги М-10 «Россия» в обход Твери. По этому участку будет организован сквозной проезд по М-11 до ввода в эксплуатацию третьего этапа скоростной магистрали — северного обхода Твери. Общая протяженность магистрали М-11 — 669 км. Трассу прокладывают параллельно существующей автодороге М-10 «Россия» в обход всех населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени участвует в Российском инвестиционном форуме в Сочи, стартовавшем 14 февраля. В частности, в рамках форума были подписаны соглашения о сотрудничестве правительства Тверской области и ПАО «Лукойл», договор ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и АО «Федеральная пассажирская компания» на поставку 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги в 2019—2025 гг. на 237 млрд рублей без НДС.