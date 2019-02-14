Нижний Новгород, 14 февраля, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Индивидуальный предприниматель из Нижнего Новгорода Роман Беагон гордится тем, что в профессиональной сфере он, будучи организатором и ведущим массовых мероприятий, за последний год работал на чемпионате мира по футболу — в фан-зоне и на сцене. А в социальных вопросах гордится преподаванием ораторского искусства для детей из детских домов.

Скриншот видео YouTube-канала Roman B Роман Беагон

Вместе с командой коллег реализовал проект «Любовь вне времени». В рамках проекта в 2018 году участники находили пары, состоящие в браке более 50 лет, фотографировали их, снимали о них фильм, который потом был показан на центральной улице Нижнего Новгорода. Финансирования не было, участники сами привлекали спонсоров.

В данный момент Роман Беагон также принимает участие в региональном конкурсе Новгородской области «Команда правительства».

Социальный проект Романа Беагона по заданию «Сердце лидера» — «Фестиваль творческих профессий», который помогает детям из детских домов и малоимущих семей определиться с выбором жизненного пути. Он состоит в серии профессиональных мастер-классов и в преподавании ораторского искусства и навыков публичных выступлений. Цель проекта — не только дать детям знания и навык, который применим в течение абсолютно всей жизни, в том числе при устройстве на работу, но и помочь им раскрыть свои способности.

Вначале я особенно не размышлял на эту тему. Узнал о конкурсе и понял, что должен попробовать, проверить себя. Это интуиция, если хотите. Когда не до конца понимаешь, зачем, но чувствуешь, что должен в эту историю войти. Уже потом, после того, как пройдешь заочный и очный этапы конкурса, приходит осознание того, какой это серьезный инструмент. И для собственного роста, и для возможности менять мир вокруг себя, и при трудоустройстве на государственную службу. В этот момент появляется мотивация.

Организация на достойном, серьезном уровне. Все четко, продумано. И процедура контрольного теста, и самих очных испытаний.

С точки зрения оценки компетенций не все так однозначно. Естественно, играет роль и человеческий фактор оценщика, и везение, в какую группу ты попал. Были группы, в которых было легко работать, были — где тяжелее. Но я думаю, что в непростой, а порой и конфликтной ситуации у тебя есть больше возможностей себя проявить.

Пока никак не готовлюсь. Физически не хватает времени. Сразу после оглашения результатов я улетел в Баку на проект. Как вернусь — есть неделя на реализацию социального проекта (план готов, осталось воплотить в жизнь). Потом сразу улетаю в Уфу, дальше в Ростов. Думаю, моя работа и есть самая лучшая подготовка.

Социальный проект, который я реализую, называется «Фестиваль творческих профессий». Это возможность для детей из детских домов и малообеспеченных семей посмотреть в работе и, что самое главное, лично пообщаться с профессионалами творческих профессий, поучаствовать в мастер-классах. Я привлекаю музыкантов, художников, поэтов, диджеев, артистов, ведущих, кондитеров.

Я думаю, эта проблема актуальна вообще для всех подростков — как найти свое призвание и чем заниматься по жизни. Просто у ребят из детских домов меньше возможностей побывать на подобных мероприятиях, меньше связей в творческой среде. А я и моя команда такую возможность хотим дать.

Конкурс «Лидеры России» не является причиной моей социальной активности. Я реализовывал проекты до и буду это делать после. Но чем конкурс помог, так это дал импульс ускориться. В противном случае я бы этот проект воплотил в жизнь не раньше мая.