Чебоксары, 14 февраля, 2019, 18:03 — ИА Регнум. В Чувашии планируют провести транспортную реформу на межмуниципальном уровне. В республике отменят более 60 межмуниципальных маршрутов, запустят четыре новых и изменят схему движения 15. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение поддержано на заседании регионального правительства. Дискуссии в кабинете министров развернулись только в отношении четырёх маршрутов — в части тарифов на перевозки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Водитель автобуса

В настоящее время автобусным сообщением на межмуниципальных маршрутах охвачено 482 населённых пункта. По данным минтранса Чувашии на 7 февраля, в реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок — 314 маршрутов.

Власти планируют «перекроить» транспортную сеть: предусмотрено создание четырёх новых межмуниципальных маршрутов, изменение схем движения по 15 маршрутам и отмена 61 межмуниципального маршрута. Временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Евгений Павлов заявил, что из 61 отменяемого маршрута 53 обслуживались ранее ГУП «Чувашавтотранс»:

"В настоящее время маршруты являются невостребованными, перевозки по ним не осуществляются длительное время».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Чувашавтотранс» обслуживал 231 городской и пригородный маршрут, два междугородных и 23 межобластных. 2 февраля 2018 года в отношении предприятия было введено наблюдение, 5 июля оно прекратило перевозки по муниципальным маршрутам в Алатыре, Новочебоксарске, Канаше, Козловке, Шумерле, а с 20 июля объявило о полной приостановке своей деятельности. В сентябре Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании «Чувашавтотранса» банкротом и открытии конкурсного производства.

По словам Павлова, новые маршруты планируется открыть в Канашском районе. Изменения маршрутов ожидаются в Алатырском, Комсомольском, и Моргаушском районах. Врио министра пояснил, что данные изменения «обусловлены многочисленными обращениями жителей и администраций районов».

В ходе обсуждения выяснилось, что минфин Чувашии отказался согласовать проект постановления в части четырёх маршрутов — один из них, № 157 Новочебоксарск — Кугеси. Остальные три не озвучивались. Дискуссии касались тарифов: должны они быть регулируемыми или нерегулируемыми.

«Минтрансом неоднократно представлялись в минфин Чувашии информация и расчёты начальной максимальной цены контракта в разрезе двух маршрутов в Канашском районе и двух маршрутов в Чебоксарском районе, рассчитанных исходя из данных ГУП «Чувашавтотранс» и временных перевозчиков на вышеобозначенных маршрутов. Наши расчёты были обоснованы на основании приказа Минтранса России о порядке определения начальной максимальной цены контракта», — отметил Евгений Павлов, заявив, что «дополнительных средств из республиканского бюджета Чувашии» не потребуется.

«По четырём маршрутам вы же собирались у меня, много ошибок было. Вы их исправили? Несоответствие даже было по расстоянию: условно говоря, где нагрузка больше и рейсов больше, почему-то у вас цена меньше», — отреагировал премьер-министр республики Иван Моторин.

Замминистра финансов Светлана Иванова напомнила азбучную истину о том, что «убыточность подтверждается как минимум двумя показателями: доходами от перевозочной деятельности и расходами от этой деятельности». В части расходов в качестве примера были приведены расчёты по маршруту № 157.

«До совещания предлагалось до восьми рейсов в день, при этом получалось 4,5 человека на один рейс. После совещания снизили до 4 рейсов, в таком случае получается, что на один рейс — девять человек.

Второй показатель: был предложен автобус большей вместимости по сравнению с пассажирооборотом. Если едет 9 человек, то предлагалось использовать ПАЗик, вместимость которого — 41 человек. Но расходы на ГСМ и обслуживание такого транспортного средства выше, чем экономически неэффективны.

И последний вариант на этом же маршруте. Были установлены факты завышения протяжённости по данным перевозчика и по данным реестра, который находится на официальном сайте минтранса — почти в 3 раза. Соответственно и расходы завышаются», — аргументировала позицию заместитель министра финансов.

«У меня на совещании такие же вопросы возникли. Такое ощущение, что цифры с потолка», — признался Иван Моторин.

Вопрос остался открытым.

«Если вы не убедите, то мы внесём изменения и сделаем нерегулируемыми», — сказал премьер представителю минтранса.