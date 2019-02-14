Ногинск, Московская область, 14 февраля, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Здание школы №10 в Ногинске Московской области, построенное в начале прошлого века, обветшало и требует ремонта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Самая красивая школа Подмосковья украшена керамической плиткой

Как рассказали родители учеников, другие школы города, также построенные более века назад, отремонтированы. Одно время ходили разговоры, что приведут в порядок и «десятку», но потом они поутихли: делают лишь минимальный косметический ремонт.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Самая красивая школа Подмосковья. Ногинск

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Самая красивая школа Подмосковья построена 1908 году

Здание построено в 1908 году архитектором А.М. Марковым (возможно, совместно с инженером К.А. Карасевым) в стиле модерн как двуклассное училище при Глуховской мануфактуре Арсения Морозова, который готовил грамотные кадры для работы на своем предприятии из крестьянских детей, которым обучение было недоступно. У строения большие окна, фасады отделаны керамикой. Сохранились изящные кованые кронштейны для навеса, а вот водосточные трубы многие утрачены. Повреждены козырьки, на стенах — трещины и плесень. Внутри здания старые рамы окон и шпингалеты. Покрытые многими слоями краски намекают о длительном отсутствии ремонта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лестница в кованными ограждениями

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Холл в школе

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Деревянные рамы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деревянные рамы и каменные подоконники

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деревянные двери

В центральном холле расположена парадная лестница с коваными ограждениями и деревянными перилами, а на стенах под высокими потолками — панно из майолики, обожжённой глиняной плитки расписанной учениками Виктора Васнецова и покрытой цветной глазурь. На этом панно школьное обучение предстаёт в различных временных эпохах и государствах. На потолке, стенных колоннах и подпорных балках сохранилась лепнина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лепнина на потолке на деревянных балках

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Панно из майолики, расписанное учениками Виктора Васнецова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деревянные перила на кованных ограждениях

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парадная лестница

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Панно из майолики

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятная доска

Несколько выпускников школы в военные годы получили звания Героя Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны в здании располагался госпиталь. Вновь школа открылась для учащихся в 1950 году.

Здание является памятником архитектуры, оно настолько интересно, что включено в маршруты местных экскурсоводов-краеведов, к нему приводят туристов из столицы и других регионов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Самая красивая школа Подмосковья. Ногинск

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Липовая аллея на против входа в школу

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