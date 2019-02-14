Вашингтон, 14 февраля, 2019, 17:56 — ИА Регнум. По действующим правилам в Черном море не может находиться более одного американского эсминца или ракетного крейсера, поэтому реально расширить свое присутствие НАТО будет непросто, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в четверг, 14 февраля, комментируя заявления Йенса Столбенберга.

(сс) Przemek Pietrak Чёрное море

Как сообщалось ранее, генсек НАТО в четверг заявил, что альянс НАТО рассматривает возможность оказания дополнительной поддержки Украине и расширить свое присутствия в Черном море. В ближайшее время корабли НАТО примут участие в учениях в Черном море, сказал также Столтенберг.

«Согласно Конвенции Монтрё, максимально водоизмещение находящихся в Черном море военных кораблей нечерноморских государств ограниченно 15 тысячами тонн. Поэтому в Черном море не может находиться более одного американского корабля класса «Арли Бёрк» (эсминец) или «Тикондерога» (ракетный крейсер), а также некоторое количество кораблей снабжения.

Эти корабли и так довольно часто бывают на Черном море, поэтому сильно увеличить свое присутствие НАТО будет сложно — разве что за счёт усиления флота Турции. Однако Анкара хоть и является членом НАТО, но её политика не всегда напрямую связана с основной линией альянса.

Таким образом, выполнить заявленное Столтенбергом не так просто. Разве что уговорить часть европейских членов НАТО регулярно отправлять свои корабли на Чёрное море наряду с американскими», — отметил Леонид Нерсисян.