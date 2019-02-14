Вашингтон, 14 февраля, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп дал слово, что большая и сильная пограничная стена «очень, очень на своем пути», об этом сообщает 14 февраля NBC.

Tony Webster Побережье Тихого океана. Стена на границе Мексики и США

Несмотря на то, что предложенный Конгрессом вариант, как о нем известно, предусматривает строительство около 55 миль нового стального ограждения, Трамп считает, что его стена будет куда внушительнее. Выступая на конференции городских и окружных шерифов в Вашингтоне, он описал поистине монументально сооружение:

«Я могу пообещать вам следующее: я никогда не отступлю от своего священного долга защищать эту нацию и ее людей. Это стена, которую людям очень непросто пройти. Нужно быть в отличной форме, чтобы перебраться через нее. Подняться на Эверест было бы значительно проще».

Трамп подчеркнул также, что найдет способ построить стену без выделения Конгрессом денег, и его помощники рассмотрели различные предложения по использованию существующих федеральных властей — включая возможное объявление чрезвычайного положения в стране президентом — чтобы освободить наличные деньги и рабочую силу для реализации этих усилий.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии 15 февраля, когда Конгресс и президент США должны прийти к соглашению, американские госслужащие готовятся к новому шатдауну. Работа правительства может и не быть остановлена, если соглашение состоится, но, помня о недавнем опыте, когда 800 000 служащих более месяца не получали зарплату, люди предпочитают перестраховаться.

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