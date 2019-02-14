Обнинск, Калужская область, 14 февраля, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Заказ на изготовление припортальных раздвижных ворот из полимерных композиционных материалов для нового Байкальского железнодорожного тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги (перегон Дельбичинда-Дабан) получил трудовой коллектив Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области. Об этом 14 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

Technologiya.ru Байкальский железнодорожный тоннель

Припортальные ворота должны защищать тоннель от воздействия окружающей среды — повышенной влажности и низких температур. Одной из основных задач, которую решили специалисты ОНПП «Технология», стало обеспечение заданной жесткости полотна ворот. Одновременно с этим оно должно быть способно к разрушению локомотивом в случае возникновения нештатной ситуации — отказа автоматики или приводного механизма — и не причинять повреждений железнодорожному составу.

Полотна ворот будут представлять собой трехслойные панели размером 6,8 метров в высоту и 3,2 метра в ширину, состоящие из стеклопластиковых обшивок и заполнителя. Масса каждой из них составит 850 кг. Первый комплект полотен, в который входят два крупногабаритных изделия, предприятие изготовит и передаст заказчику — АО «ГОЗ Обуховский завод» — в апреле 2019 года. Два других комплекта будут поставлены в мае и июне этого года.

«Наше предприятие имеет большой опыт в реализации таких проектов. В 1998 году мы изготавливали аналогичные конструкции для Северо-Муйского тоннеля Байкало-Амурской магистрали. Установленные тогда припортальные ворота до сих пор успешно защищают это сооружение от агрессивного воздействия окружающей среды», — сказал Андрей Силкин.

Байкальский тоннель — это железнодорожный тоннель на Байкало-Амурской магистрали на участке Кунерма-Северобайкальск. Он расположен на границе Иркутской области и Бурятии и проходит через Байкальский горный хребет. Длина тоннеля составляет 6685,6 м. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году. Ожидается, что открытие нового Байкальского тоннеля позволит в два раза увеличить пропускную способность участка Северобайкальск — Лена, что обеспечит освоение перспективных железнодорожных перевозок на северном ходу Восточно-Сибирской железной дороги.