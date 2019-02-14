Лондон, 14 февраля, 2019, 17:02 — ИА Регнум. 11 февраля министр обороны Британии Гэвин Уильямсон предложил программу будущего развития вооруженных сил страны. В ходе этого выступления он сделал ряд громких заявлений, в частности, о претензиях Британии на роль мировой державы и наличии у нее глобальных интересов. ИА REGNUM уже сообщало об этом.

Kinversam Гэвин Уильямсон

В тексте речи Гэвина Уильямсона были и тезисы, посвященные Китаю. Он сказал о наращивании Китаем своего военного потенциала и торговой мощи, и о том, что Британия в качестве ответных мер готова к применению жестких мер для защиты своих глобальных интересов.

Кроме этого, он предложил направить в Южно-Китайское море новейший британский авианосец Queen Elizabeth («Королева Елизавета») с эскадрильей истребителей F-35 на его борту.

Данные пассажи Гэвина Уильямсона привели к снижению Китаем уровня представительства на предстоящих торговых переговорах с Британией. В них не будет принимать участие вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа.

Из-за того, что уровень представительства снижен, на данных переговорах не удастся подписать выгодное для Британии соглашение о возобновлении поставок в КНР мяса птицы и косметических продуктов на общую сумму 2,6 миллиарда долларов в год. Данный момент достаточно чувствителен для Британии, особенно в связи с Brexit.

Попытки канцелярии британского премьера Терезы Мэй дистанцироваться от заявлений Гэвина Уильямсона ни к чему не привели. Китай остался на прежней позиции.

Следует заметить, что выступления министра обороны Британии было подвергнуто резкой критике буквально сразу же. В этот же день вышла разгромная статья в газете The Guardian, где с первых строк министр был назван человеком с пропавшим мозгом и потерявшим связь с реальностью. ИА REGNUM также сообщало об этом.