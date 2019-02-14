Санкт-Петербург, 14 февраля, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Санкт-Петербурге превышен уже две недели подряд. За прошлую неделю, 4−10 февраля, превышение составило 28,9%. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

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«Основной вклад в заболеваемость вносят взрослые и дети от трех до 14 лет. В 53 классах 24 школ и в 42 группах 35 детских дошкольных учреждений в связи с отсутствием более 20% был приостановлен образовательный процесс на семь дней», — рассказала журналистам глава управления Наталия Башкетова.

Управление Роспотребнадзора рекомендует при первых же симптомах болезни — высокая температура, ломота в мышцах, резкая головная боль — обратиться к врачу.

В то же время в Ленинградской области заболеваемость гриппом и ОРВИ на минувшей неделе, несмотря на заметный рост, оставалась на низком уровне — ниже порогового значения на 33,5% среди совокупного населения. При этом дети до 14 лет составляют 59,7% из числа всех заболевших.

В Ленобласти госпитализировано за 6-ю неделю 2019 года с гриппом и ОРВИ 152 человека, из них 92 — дети.

Наибольшие уровни заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения отмечаются в Тихвинском, Подпорожском, Выборгском, Кингисеппском и Киришском районах.