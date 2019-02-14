Сочи, Краснодарский край, 14 февраля, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Турция делает всё возможное, чтобы в Сирии не происходили нападения боевиков на российскую военную базу в Хмеймиме, заявил 14 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По словам Эрдогана, турецкие военные в координации с российскими коллегами прилагают все усилия для предотвращения атак террористов на базу Хмеймим.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы не происходили нападения на российскую военную базу Хмеймим. Наши военные скоординированно действуют в этом вопросе», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции при этом добавил, что турецкие беспилотники «не обнаружили какой-либо тяжёлой техники в этом районе».

Как сообщало ИА REGNUM, одним из вопросов переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана должна стать ситуация в зоне деэскалации «Идлиб».