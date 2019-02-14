Рим, 14 февраля, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Основными претендентами на получение доли в компании Alitalia являются Delta и EasyJet, переговоры находятся в завершающей стадии, передает информагентство ANSA в четверг, 14 февраля.

(сс) BriYYZ Самолет авиакомпании «Алиталия»

При этом, по словам вице-премьера Луиджи Ди Майо, государство намерено получить контрольный пакет акций в новой компании, в совокупной собственности государственной железнодорожной компании и министерства экономики будет более 50% акций. Два частных инвестора могут получить по 20% акций каждый.

Новый план развития «Алиталии» будет представлен не позднее 31 марта 2019 года, отметил также вице-премьер.

Как сообщало ранее, власти Италии рассматривали и других возможных инвесторов, одним из фаворитов была «Люфтганза», но ее представители заявили о готовности управлять «Алиталией» только при увольнении 3000 ее сотрудников. Впрочем, сокращения предполагаются и в планах Delta.

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