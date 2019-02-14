Москва, 14 февраля, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Законопроект об ужесточении уголовного наказания за создание, руководство и участие в преступной организации или сообществе внёс в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Цитата из к/ф «Место встречи изменить нельзя». реж Станислав Говорухин. 1979. СССР Взятие банды

Так, отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту, именно преступные сообщества совершают наиболее опасные и тяжкие преступления. При этом лидеры таких сообществ координируют эти действия, а также создают устойчивые преступные связи между различными организованными группами и делят преступные доходы, что представляет наибольшую общественную опасность. Однако именно они чаще всего уходят от ответственности благодаря сложившейся преступной иерархии.

По действующим сегодня нормам, уголовная ответственность за сам факт лидерства в преступной иерархии не предусмотрена. Поэтому глава государства предлагает дополнить Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы новыми статьями, которые вводят уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Так, за занятие высшего положения в преступной иерархии предлагается лишать свободы на срок от 8 до 15 лет. При этом осужденный также должен уплатить штраф до 5 млн рублей или в размере своего дохода за пять лет. Законопроект также указывает, что лидерам преступных сообществ нельзя будет назначать более мягкий вид наказания, а также к ним не применима возможность условного заключения.