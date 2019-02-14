Минск, 14 февраля, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Академия наук Белоруссии поддерживает предложение о замене на постаменте галереи городов-героев у Монумента Победы на минской площади Победы надписи «Волгоград» на «Сталинград». Об этом говорится в ответе на направленное Александру Лукашенко обращение белоруской общественности.

Советский плакат. Сталин

Под обращением об увековечивании памяти Иосифа Сталина в городе-герое Минске и других городах Белоруссии к 140-й годовщине со дня его рождения подписались, в частности, представители лево-патриотических организаций республики, образовавших координационный совет «Единство». Они предложили провести государственные мероприятия, посвященные юбилейной дате.

В частности, ими предложено заложить памятник генералиссимусу И. В. Сталину на одном из проспектов или на одной из площадей города-героя Минска, дав им название в честь «выдающегося деятеля Советского государства, внёсшего огромный позитивный вклад в судьбу народа Белоруссии», и «отдавая дань памяти величайшему деятелю XX века». Также предложено заменить название «Волгоград» на постаменте галереи городов-героев у Монумента Победы на площади Победы в Минске на слово «Сталинград», как это давно сделано в Москве у могилы Неизвестного солдата у Кремлёвской стены.

Кроме того, предложено создать музей И. В. Сталина в городе-герое Минске как филиал государственного музея истории Великой Отечественной войны, а в самом музее установить памятник генералиссимусу в полный рост, а также «обязать руководителей Историко-культурного комплекса «Линия Сталина» установить бюст И. В. Сталина на пьедестал, как это было ранее». Представители белоруской общественности считают также необходимым обязать облисполкомы республики отразить имя И. В. Сталина в топонимике крупных городов.

В обращении отмечено, что Сталин был одним из организаторов Октябрьской революции 1917 года, день которой является в постсоветской Белоруссии государственным праздником. Авторы обращения отметили: «Благодаря этому событию белорусский народ впервые в своей истории обрел собственную государственность. Огромную роль в образовании 100 лет назад (1 января 1919 года) Белорусской Советской Социалистической Республики сыграл народный комиссар по делам национальностей Советского правительства И. В. Сталин».

Также читайте: Пятикнижие тысячелетней белорусской государственности — белорусскому этносу

«Проведённая по инициативе И. В. Сталина индустриализация, коллективизация и культурная революция превратили БССР в развитое аграрно-промышленное государство с высокой национальной культурой и наукой, с устойчивым социальным прогрессом, — сказано в обращении. — Имя И. В. Сталина неразрывно связано с важнейшим событием в истории белорусского народа — воссоединением Западной Белоруссии с БССР».

Руководство Сталиным партией и государством названо «одним из решающих факторов Победы Советского народа, в том числе народа Белоруссии, в Великой Отечественной войне против фашистской Германии». В документе отмечен также личный вклад Сталина в послевоенное восстановление БССР — «И. В. Сталин мобилизовал ресурсы огромной страны для всесторонней помощи белорусскому народу по восстановлению и развитию народного хозяйства, культуры и социальной сферы республики».

Читайте также: Лукашенко просят легализовать «Бессмертный полк»

«Благодаря инициативе И. В. Сталина БССР стала членом ООН, — отметили представители белорусской общественности. — По личному распоряжению И. В. Сталина в послевоенное время в республике построены такие промышленные гиганты, как Минский тракторный и Минский автомобильный заводы, а также другие предприятия, которые и в настоящее время составляют фундамент белорусской экономики».

В документе отмечено разоблачение мифов о сталинской эпохе, включая миф о пресловутых «сталинских репрессиях», а также требование белорусов «справедливого восстановления имени И. В. Сталина как выдающегося деятеля ХХ века», популярность которого «растет не только на территории бывшего СССР, но и во всем мире, что подтверждается наличием имени Сталина в топонимике многих стран».

В качестве примера упомянута установка 1 декабря 2018 года в Комсомольске-на-Амуре бюстов Сталина и маршалов Победы. В обращении на имя Лукашенко констатировано противодействие минкультуры и мингорисполкома чаяниям, отражённым в соответствующих обращениях белорусской общественности.

НАН Белоруссии в своём ответе отмечает: «Приведенные в обращении факты о большом личном вкладе И. В. Сталина в становление и укрепление белорусской советской государственности бесспорны и соответствуют действительности. Вместе с тем следует учитывать, что исключительно негативные стереотипные представления о И. В. Сталине, созданные в массовом сознании общества во второй половине 1950-х годов и в 1990-е годы, ещё полностью не изжиты».