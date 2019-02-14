Москва, 14 февраля, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Агрессивная санкционная политика США против многих стран, а также торговые войны в конечном итоге обернутся против Америки, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Как развитые, так и развивающиеся страны стараются отказываться от доллара и переходить на альтернативные резервные валюты. И новый законопроект, который готовят США против банковской и энергетической системы России пока еще не реализован, но уже успел посеять панику на валютном и фондовом рынке», — отметил эксперт.

Стоит помнить о том, что многие западные партнеры (порядка 40%) имеют счета в российских банках, преимущественно в Сбербанке и «Банке ВТБ», и если будут применены санкции, то в первую очередь пострадают они. Не так давно банки Германии заявили, что будут препятствовать планам США против России, поскольку множество бизнес проектов связывают Россию и Европу.

«Невзирая на угрозы, российские компании продолжат бизнес в Европе при этом будут использовать альтернативную систему взаиморасчетов. Серьезные санкции в отношении России пока ожидать не стоит. А текущая рыночная паника — это временный эффект, который в ближайшей перспективе прекратится», — считает Гасанов.

Как сообщало ИА REGNUM, группа сенаторов внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект о новых санкциях против России. Предполагается целый спектр санкций против тех, кто способствовал «вмешательству в выборы США».

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