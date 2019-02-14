Киев, 14 февраля, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Украинские эксперты и политики активно обсуждают в соцсетях перспективы реализации Минских соглашений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

В частности, депутат парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин считает, что Киев пытается разрушить дипломатический «мостик» с Россией, которым стал минский формат переговоров.

«Отказ от Минских соглашений осложнит и без того взрывоопасные отношения Украины с Россией. После расторжения большинства договоров, «нормандский» и «минский» форматы — единственные контакты. Но и этот дипломатический «мостик» власть пытается разрушить», — пишет Левочкин 14 февраля в Твиттер.

Кроме того, полковник СБУ в отставке Олег Стариков прогнозирует реализацию Киевом Минских соглашений после президентских и парламентских выборов.

«Анализ информации, которая поступает из столиц, принимающих решение в мировой геополитике, дает мне основание полагать, что реализация «Минска-2» пойдет в арифметической прогрессии после выборов весной президента Украины, а в геометрической — после выборов осенью Верховной Рады… Мировое сообщество в лице федерального канцлера Германии и президента Франции сделало все возможное, чтобы усадить за стол переговоров президента Украины и президента РФ, и остановить горячую фазу вооруженного конфликта на Донбассе», — отметил Стариков на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля исполняется четыре года со дня подписания Минских соглашений. В 2015 году в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений подписали участники трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе — экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России на Украине Михаил Зурабов, посол ОБСЕ Хайди Тальявини, а также главы ДНР и ЛНР. Полный текст документа опубликован на сайте ОБСЕ.