Москва, 15 февраля, 2019, 02:31 — ИА Регнум. «Сетевое хэйтерство», готовность выразить свою ненависть, пользуясь интернет-анонимностью, имеет и свой политический аспект. Например, в тотальном охаивании России. К какому же общему знаменателю ведет сложение сил этих зложелателей, рассуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Генерал Власов (второй слева)

Само по себе наличие профессиональных ненавистников России в нынешних условиях не должно удивлять, как не удивляют, например, мерзости, извергаемые сбежавшим на Украину Аркадием Бабченко. Значительно больше беспокоит наличие тех сетевых россиян, которые поддерживают Бабченко и его подобных, положительно оценивая их действия в Сети или даже перечисляя деньги за их «труд».

Как бы не относиться к продолжающемуся десятилетиями процессу информационного переформатирования русского сознания, свои ядовитые плоды оно дает. Особенно подвержена этому вирусу молодежь, у которой еще не сформирована система смысловых и моральных ценностей. Не получив ответа на проклятые вопросы, этот контингент уходит в сетевые ненавистники, готовые ради своих частных обид уничтожить всё, не деля на светлое и темное. Пока что в информационном пространстве, но если дать волю и возможность — существенная их часть может перейти из виртуала в реал. Исторически Россия знает пример похожего перехода, имя ему — власовщина. Недаром сегодня лидеры определенного сорта мнения заговорили о необходимости написать про Власова книгу в серии «Жизнь замечательных людей». Замечательных в чём?

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