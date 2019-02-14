Нарьян-Мар, 14 февраля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Заявления чиновников высокого ранга, дающие повод думать о дальнейшем повышении пенсионного возраста, могут усугубить протестные настроения в обществе и заставить людей выйти на митинги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Ненецкого окружного собрания Михаил Райн, комментируя скандальное заявление министра экономического развития Максима Орешкина о том, что пенсионный возраст не будет повышен до 2036 года.

Василий Максимов. Пережил старуху (фрагмент). 1896

«Учитывая уровень жизни населения, возникает вопрос: а будут ли вообще пенсионеры в 2036 году, о котором говорит министр? Не исключено, что через определенное время наши дети и внуки нас будут спрашивать: «А кто такие пенсионеры?» — сказал депутат.

«Повышение пенсионного возраста особенно болезненно отразилось на гражданах, проживающих в районах Крайнего Севера. В Ненецком автономном округе люди живут в суровых климатических условиях, многие и так не доживали до возраста выхода на пенсию, действовавшего до 1 января 2019 года, — отметил Райн. — А тут, несмотря на невысокую продолжительность жизни, неудовлетворительное состояние медицины, активную протестную деятельность, которая была направлена против повышения пенсионного возраста, власть сделала всё, чтобы поднять планку, не услышала людей и особенно, проживающих в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока».

Как сообщало ИА REGNUM, Максим Орешкин в интервью газете «Ведомости» сообщил о том, что повышения пенсионного возраста до 2036 года не планируется. При этом напомним, что в 2018 году возраст выхода на пенсию уже повысили на пять лет для мужчин и для женщин.