Москва, 14 февраля, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Слова министра юстиции России Александра Коновалова о подготовке предложений, связанных с установлением уголовной ответственности за неисполнение решения суда об отобрании и передаче ребёнка психотерапевт, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце», член Европейской ассоциации психотерапевтов и профессиональной психотерапевтической лиги Полина Шамрай встретила с большой тревогой. Эксперт полагает, что такую инициативу в сфере семейного законодательства и законодательства о детстве поддержат либеральные силы. Предполагаемое нововведение она назвала «сладкой пилюлей для всех лоббистов ювеналки».

Цитата из к/ф «Малыш». реж Чарли Чаплин. 1922. США Разлука

«Для начала надо вспомнить, что закон ювенального контроля был создан для помощи детям, попавшим в беду, — это правозащитная технология для тех ребят, которые еще пока не вошли в возраст уголовной ответственности и тем самым значительно уязвимее, чем взрослые, так как могут безопасно использоваться мошенниками. Но сейчас закон разросся и настолько неконкретен, что трактовка претензий ювенальных служб к потенциальным нарушителям — очень условна и зачастую просто придирка.

Что важно понимать — любое изъятие детей из семейной среды — это огромный удар для ребенка. Ни одно детское учреждение, где ребенок воспитывается, никогда не станет для ребенка идеальным пристанищем, каким становится семья. Сакральное понятие родительства, материнской и отцовской роли — формируется только семьей, как на положительных, так и на отрицательных примерах.

Сейчас Минюст РФ вводит на обсуждение поправки, которые привлекают к уголовной ответственности тех, кто не подчинится ювенальным законам. Это всего лишь — пункт закона, на мой взгляд, разрушительного для семьи закона о ювенальной власти над сакральным материнством, отцовством, семейственностью. Одинокий человек стоит значительно дороже и потребляет больше и на большее количество средств, а жизнь семьей сокращает расходы, чем делает менее выгодным существование человека для государства. Внедрение технологий разобщения людей в нашей стране проходит не первый год, это не единственный виток информационной войны против наших сакральных традиций.

Если Минюст эти поправки протащит — ну, тогда мы сможем говорить об очередной победе врагов традиционной семьи, к которым можно отнести и публичное политическое лоббирование интересов сексуальных меньшинств (политический гомосексуализм), и снижение качества образования до уровня ЕГЭ, и ставшие нормой платные услуги государства для населения при кажущемся видимом порядке.

Я повторяю это в каждом своем выступлении: до того момента, пока наша политическая элита не возьмет себя в руки и не поймет, что наши дети и их дети — это будущее нашей Родины, пока она не испугается этой гидры, которую она своими руками насаживает законодательно и которая в результате может откусить ей голову в первую очередь, пока элита не опомнится, не придет к традиционным понятиям — ум, честь и совесть, страну будут разрушать по кирпичикам.

По идее, предложение об уголовном преследовании за препятствование при отобрании детей не поддержат все те, кто голосовали за Владимира Путина (как, собственно, и сам президент). А либеральные силы — поддержат, ведь им на руку угроза уголовки за отказ от содействия — это очень помогает в ослаблении воли как родителей, так и влиянии на детей. И очень полезно, и потому можно продолжать рушить русский мир дальше. Представляете себе слова матери или отца: «Малыш, не сопротивляйся, иначе нас посадят»? Ребенок не поймет и решит, что от него добровольно отказываются. Это очень сладкая пилюля для всех лоббистов ювеналки», — считает психотерапевт, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тему введения уголовного наказания за препятствия при отобрании ребёнка по суду озвучил министр юстиции России Александр Коновалов. По его словам, в сфере семейного законодательства и законодательства о детстве подготовлены новые предложения.