Нью-Дели, 14 февраля, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Председатель оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди обвинил премьер-министра Индии и лидера правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Нарендру Моди в государственной измене. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Kremlin.ru Нарендра Моди

Рахул Ганди обвинил Нарендру Моди в нарушении закона о государственной тайне. В подтверждение своих слов лидер ИНК обнародовал электронное письмо, датированное 28 марта 2015 года. Согласно данному письму, Анил Амбани, близкий друг Нарендры Моди и глава компании Reliance Defense, знал о заключении договора о покупке французских истребителей «Рафаль» для министерства обороны Индии за десять дней до того, как правительства двух стран публично объявили о ней. Рахул Ганди подчеркнул, что действия премьер-министра являются шпионажем и государственной изменой.

Напомним, что по условиям скандального контракта министерство обороны Индии приобрело 36 многоцелевых французских истребителей «Рафаль» у французской оборонной корпорации Dassault. В качестве партнера по офсетной сделке с индийской стороны была выбрана частная компания Reliance Defense. Индийская оппозиция неоднократно обвиняла правительство Индии во главе с БДП в нарушении правил рыночной конкуренции и покровительстве крупному бизнесу в ущерб национальным интересам.