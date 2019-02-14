Москва, 14 февраля, 2019, 15:05 — ИА Регнум. С высокой долей вероятности можно сказать, что как минимум 10 лет новых повышений пенсионного возраста ожидать не стоит. Подобные предположения делаются исходя из того, что действующее повышение будет постепенным и продлится до 2028 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Матиас Стомер. Старуха со свечой. 1640

«В свою очередь, Минэкономразвития РФ «обещает», что подобных изменений не будет вплоть до 2036-го, ссылаясь на бюджетный прогноз Минфина. Однако на сегодняшний момент сложно оценить объективно эти прогнозы», — отметил эксперт.

По его мнению, 17 лет — большой срок, особенно учитывая тот факт, что сейчас ситуация в стране меняется достаточно быстро в сторону увеличения внешних рисков и, соответственно, потенциального ухудшения финансирования государственного бюджета.

«На этом фоне правительство РФ может пойти на очередные фискальные меры. Не обязательно это будут изменения пенсионной системы, куда более вероятно, продолжится увеличение отдельных налогов, а также будут брошены усилия на повышение собираемости налогов. Этот сценарий не лучше, чем повышение пенсионного возраста», — считает Капустянский.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете «Ведомости» заявил, что до 2036 года в России повышение пенсионного возраста не планируется.

Читайте также: Дальнейшее повышение пенсионного возраста в России не планируется — Орешкин