Москва, 14 февраля, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Появление нового, более прочного покрытия — это насущная проблема, которая назрела давно. Надо понимать, что асфальт, который используется сейчас, быстро портится — уже через полгода появляются какие-то дефекты, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт в сфере инновационной логистики Вячеслав Белобжецкий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Техника для ремонта дорог

«Практически ежедневно можно наблюдать, как на дороге производится ямочный ремонт. Отчасти это может быть следствием нарушения технологий его укладки на местах, либо в принципе та технология, которая используется отраслью, где-то отстала от времени в связи с изменившимся климатом. Надо понимать, что в России существует многообразие климатических зон, поэтому затраты на поддержания дорожной сети — различны. Под каждый температурный режим также нужны соответствующие технологии», — пояснил эксперт.

С точки зрения государства, любая дорога (авто, ж/д, авиа, водные пути) — артерия экономики. Если «артерии» не в порядке, то возрастают издержки перемещения грузов и пассажиропотоков. Для перевозчиков кратно растут затраты на ремонт. При этом качественная дорога — часть достойной жизни граждан РФ, и эту функцию государство должно стремиться выполнить.

«Оценивая идею укладки «суперасфальта», нужно опять же иметь в виду его стойкость к износу. Если дорога по-прежнему будет требовать ежегодного ремонта, то в принципе ничего не изменится — как она была разбита, так и будет. Если же поддерживающие работы будут проводиться реже, а первый капитальный ремонт потребуется только через три года — это точно благо», — считает Белобжецкий.

Говоря о «дороговизне» нового асфальта, нужно комплексно оценивать затраты на его переработку, труд и ресурсы. Кроме того, сейчас каждое производство обрастает своими компаниями, а ресурсы зачастую монополизированы. Если исходить из того, что ряд подрядчиков хочет максимизировать свою прибыль, тогда такой «суперасфальт» будет иметь «суперцену».

"Если подойти к грамотному бюджетированию и контролированию поставщиков, то «суперасфальт» может стоить не сильно дороже текущего дорожного покрытия. При этом прибавка в 10−15%, да даже в 25% может оправдать значительно более редкий ремонт, имея в виду, что затраты на трудовые ресурсы при ремонтных работах — одни из самых высоких», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали со ссылкой на Росавтодор, что в России может начаться применение новой технологии дорожного покрытия.

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