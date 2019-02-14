Майкоп, 14 февраля, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Деятельность руководства Республики Адыгея по привлечению инвестиций и отметил важность создания условий для работы бизнеса высоко оценил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе встречи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым 14 февраля на экспозиционной площадке республики в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы РА.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в Сочи

Глава республики рассказал главе Минпромторга об инвестиционном потенциале Адыгеи, о предложениях инвесторам, которые республика привезла на форум, а также о проектах, которые уже реализуются в Адыгее — строительстве первого самого мощного в стране ветропарка и расширение ТЦ «Мега-Адыгея». Глава республики также рассказал, что Адыгея демонстрирует положительные показатели по ВРП. Ожидается, что по итогам года он возрастёт на 2,4% и составит 107,8 млрд рублей.

«В составе валового регионального продукта промышленность составляет 15%. И на протяжении последних лет по целому ряду макроэкономических показателей в республике сохраняется позитивная динамика. Большое значение уделяется и вопросам импортозамещения, привлечению инвестиций, как основному драйверу экономического роста. Продвигаем проекты индустриальных парков», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики также рассказал о развитии создаваемых в Адыгее парковых зон, в частности, об индустриальном парке Яблоновский, который представлен на форуме для инвесторов. Его планируется создать на площади 364 гектара, в непосредственной близости к Краснодару.

Денис Мантуров положительно оценил деятельность республиканской власти по привлечению инвестиций и отметил важность создания условий для работы бизнеса. Он также акцентировал внимание на возможностях, которые открываются в энергетике в связи с реализацией в Адыгее проекта по созданию ветроэлектростанции.