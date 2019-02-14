Луганск, 14 февраля, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Власти Украины вернули банды радикалов в ЛНР, чтобы отвлечь их от выборов, заявил 14 февраля на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Счёт

Ранее командование так называемой операцией объединённых сил (ООС) старалось вывести националистические бандформирования из зоны боевых действий, однако они вновь вернулись на передовую, рассказал Марочко.

«Пётр Порошенко, опасаясь за обострение обстановки в глубине страны, в преддверии выборов избавляется от неподконтрольных ему силовых структур», — пояснил он.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее в зону боевых действий в Донбассе вернулась неонацистская банда «Азов"*. Они заявили о своей лояльности командованию ООС.

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* Организация, деятельность которой запрещена в РФ