Тегеран, 14 февраля, 2019, 16:56 — ИА Регнум. В 2018 году, несмотря на санкции США в отношении экспорта иранской нефти, за первые девять месяцев Иран получил 724 триллиона риалов от продажи сырья, что на 49% больше, чем в 2017 году, сообщает иранское информационное агентство «IRNA».

Иран на нефтяном рынке

Основной причиной роста нефтяных доходов страны является увеличение цен на «черное золото». Большое влияние также оказало усиление торговой напряженности между США и Китаем и риск замедления глобального экономического развития. Следует также принять во внимание решение стран-членов ОПЕК снизить добычу нефти на 800 000 баррелей в сутки.

Средняя цена нефтяных фьючерсов на мировых рынках составляет 61 доллар. Баррель иранской нефти стоит в среднем от 54 до 59 долларов в зависимости от места доставки.