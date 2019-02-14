Москва, 14 февраля, 2019, 14:28 — ИА Регнум. В нынешней ситуации добавлять информационных поводов на тему пенсионной реформы — не очень правильно, потому что это чрезвычайно болезненный в социальном отношении вопрос, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета московского отделения «ОПОРЫ России» Дмитрий Несветов.

Георгий Березин ИА Красная Весна Народ против

Министр экономического развития говорит о том, что дальнейшие шаги по перенастройке реформы в сторону увеличения пенсионного возраста на ближайшее время не предусмотрены — это означает, что такая тема определенно обсуждалась. Информацию, на мой взгляд, не следовало выносить в публичное поле, тем более негативная реакция общества на этот болезненный вопрос отчасти только устаканилась.

«Для меня это заявление не очень понятно с точки зрения содержания, потому что неясно, откуда взялся 2036 год, и тем более непонятно, куда дальше двигать пенсионный возраст?

Лишний раз нецелесообразно теребить эту тему, тем более общественная реакция в отношении властей, по крайней мере в России, устроена таким образом, что если кто-то из властей говорит, что мы никогда не будем этого делать, то у населения это воспринимается наоборот негативно», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете «Ведомости» заявил, что до 2036 года в России повышение пенсионного возраста не планируется.

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