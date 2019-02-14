Санкт-Петербург, 14 февраля, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Технология «суперасфальта» предполагает вдвое большие расходы, но действительно изменит качество строительства, использовать эту технологию будет уместно и выгодно на федеральных и коммерческих трассах, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 14 февраля, глава ассоциации «Дормост» Кирилл Иванов, комментируя сообщения «Росавтодора» о внедрении новой технологии.

(сс) sumanamul15 Укладчики асфальта

Ранее в компании сообщили «Известиям» о начале масштабного применения «суперасфальта». Новая технология дорожного покрытия будет использоваться на тысячах километров федеральных трасс, в том числе на крымской «Тавриде».

В последние три года «суперасфальт» проходил испытания, было построено около 550 километров дорог. Технология позволяет учитывать климатические особенности, интенсивность движения на конкретной дороге каждого региона, срок использования — в 2−3 раза дольше обычного.

«Сегодня заказчики в большинстве случаев не готовы покупать дорогой асфальт, но при этом декларируют, что работы должны быть сделаны надолго. Потом подрядчиков обвиняют в плохой укладке, хотя проблема в том, что использовался дешевый асфальт, не соответствующий тем или иным требованиям данной конкретной трассы, ее предполагаемым нагрузкам.

То, о чем говорят в «Росавтодоре» — это, образно говоря, «мерседес». «Росавтодор» готов платить вдвое больше и покупать «мерседесы»? Ну и отлично. Тогда можно будет ждать высокого качества.

Упомянутая технология — не панацея для дорожного строительства, но один из инструментов. Никто не будет укладывать этот «суперасфальт» в деревнях или на муниципальных дорогах. А вот на федеральных и коммерческих трассах он будет вполне уместен, и применять его будет выгодно. Вложить в строительство дороги придется больше, но и использовать трассу можно будет дольше», — отметил Кирилл Иванов.