Сочи, Краснодарский край, 14 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Самым бедным регионом России является Тува, где уровень бедности — более 41% от численности населения, об этом 14 февраля заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Пабло Пикассо. Нищий старик с мальчиком (фрагмент). 1903

По ее словам, в регионе в 2017 году бедность составила 41,5% от численности населения.

«Беспрецедентный уровень, это так называемая детская бедность, потому что численность детей (в регионе) — порядка 35% в структуре населения», — сказала Голикова.

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Вице-премьер призвала правительство присоединиться к решению задачи снижения бедности, которую поставил президент страны Владимир Путин.

Напомним, ранее Голикова заявила, что бедность в России продолжает снижаться. По данным Росстата, отметила вице-премьер, за девять месяцев 2018 года уровень бедности населения — 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года (13,8%). Однако, по мнению экспертов, снижение бедности в России — это иллюзия чиновников.

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