Москва, 14 февраля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Прогноз о грядущем переизбытке бензина на российском топливном рынке, обнародованный, согласно информации «Ведомостей», в презентации «Нефтепереработка РФ в 2019 г.: Ожидания и перспективы» агентства Argus Consulting, явно озвучен под какую-то задачу нефтяников и не имеет ничего общего с надеждой на уменьшение стоимости моторного топлива, считает редактор ИА REGNUM, автор проекта «Бензиновый ажиотаж» Светлана Шаповалова.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка бензином

Комментируя заявление об увеличении мощностей по производству бензина (в связи с вводом в эксплуатацию новых производственных установок, а также с модернизацией девяти НПЗ) и медленном росте спроса на него в России, она напомнила:

«Вообще-то спрос на бензин в России — повышенный, а в преддверии посевной кампании — особенно. Об этом же свидетельствует и растущая цена топлива. В июне 2018 года причиной резкого роста бензиновых цен в России стал именно дефицит топлива на внутреннем рынке. Снижение курса рубля, рост цены мировой нефти и непомерные аппетиты вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВНИКов), которым государство позволило зарабатывать сверхприбыли на экспортных продажах, привело к тому, что стоимость моторного топлива на бирже подскочила в разы.

В условиях, когда почти вся российская нефть продавалась на внешнем рынке (в основном ВНИКи производили и оставляли в России топливо только для своих АЗС) и произошел резкий рост вначале оптовых, а затем и розничных цен на бензин. Чтобы ликвидировать этот ажиотаж правительство перешло на «ручные меры», попросив участников нефтяного рынка в обмен на снижение топливных акцизов «заморозить» розничные, а потом и оптовые цены бензина и ГСМ с одновременным увеличением объемов его продаж на внутренний рынок.

Но в конце 2018 года, когда экспортные условия для ВНИКов были более чем выгодные, даже это не уберегло рынок от перегрева. Чего только стоит заявление пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, весьма своеобразно объяснившего отказ торговать на бирже: «А мы на ней не женились».

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Поэтому вполне вероятно, что всё, о чём хотели сказать те, кто «пачками» модернизирует старые нефтезаводы и строит новые, это не грядущий переизбыток бензина, а завуалированное сожаление по поводу невысокой доходности внутреннего рынка и «слишком занятой поляны» в условиях международной конкуренции на внешнем рынке.

А заявленная необходимость в поиске новых рынков связана с тем, что продавать бензин в России становится всё более невыгодным делом. Известно, что больше половины стоимости литра бензина составляют налоги. А посему чистая математика говорит о «запланированном» правительством удорожании в 2019 году: на 56 копеек — из-за НДС и на 3,54 рубля — из-за топливного акциза (это плюс 9−10% к цене бензина).

Но это не предел. Договорённости о заморозке бензиновых цен заканчиваются в марте 2019 года и, вероятнее всего, всё снова будет зависеть от мировой цены нефти. В отсутствие желания (или компетенции) довести до ума так называемый «налоговый маневр» в нефтяной отрасли и создать для всех участников рынка равные условия, возможно, вновь потребуется «ручное управление», но его эффективность — большой вопрос».

Как уже сообщало ИА REGNUM, вывод о том, что в России не исключён переизбыток производства бензина, в связи с чем его производители должны будут искать эффективные каналы сбыта топлива, сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию Argus Consulting «Нефтепереработка РФ в 2019 году: Ожидания и перспективы».

По мнению сотрудников агентства, переизбыток этот возможен в связи с вводом в эксплуатацию новых установок по производству бензина в Татарии и на Антипинском НПЗ, а также с модернизацией девяти заводов до 2026 года.