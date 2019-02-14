Усть-Катав, Челябинская область, 14 февраля, 2019, 13:35 — ИА Регнум. В Усть-Катаве Челябинской области работники местного вагоностроительного завода требуют повышения зарплат. Стихийный митинг прошёл возле центральной проходной предприятия, пишут местные СМИ.

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

Как сообщает издание «Усть-Катавская неделя», протестная акция объединила несколько сотен человек. Кроме требований о повышении зарплат, собравшиеся интересовались возможностью перевести часть цехов с трёхдневки на четырёхдневку. Также они добивались встречи с руководством завода.

На самом предприятии пока не прокомментировали ситуацию.

Усть-Катавский вагоностроительный завод является градообразующим для города. До 2011 года он был федеральным государственным унитарным предприятием, а затем в течение семи лет являлся филиалом «Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева». В 2018 году предприятие снова стало юридическим лицом, уже в виде акционерного общества. Его учредителем является АО «Объединённая ракетно-космическая корпорация».