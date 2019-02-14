США разжигают революцию в Венесуэле, РФ «бьёт в спину» Киеву: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- США провоцируют армию Венесуэлы на восстание;
- Москва «ударила в спину» Киеву;
- Соцопросы о лояльности жителей Курил к Японии могут запретить;
- В Крыму затаилась террористическая ячейка;
- ЧС в Хакасии: в Черногорске прорыв трубопровода.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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