Париж, 14 февраля, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что около 8 400 человек были задержаны во Франции с начала движения «желтые жилеты» почти три месяца назад, а 7 500 активистов были помещены под стражу, сообщает Le Figaro.

Французская полиция перед протестующими

Кристоф Кастанер также заявил, что с начала движения 17 ноября около 1 300 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу социологической службы Elabe, впервые с начала движения «желтые жилеты» большинство жителей Франции выступили за прекращение мобилизации.