Тверь, 14 февраля, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и нефтяной компанией «Лукойл» заключено 14 февраля в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Подписи под документом поставили губернатор Игорь Руденя и президент компании Вагит Алекперов. В частности, соглашение предусматривает создание сети современных автозаправочных комплексов на территории региона с торговой инфраструктурой, а также плавучих заправочных станций для маломерных судов в акватории Волги и других водоёмов, заправочных комплексов для вертолётов.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя и президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов

«Проект, который для нас особенно важен — создание крупного туристического комплекса, в том числе заправочного, на трассе М-9, рядом со строящимся Ржевским мемориалом Советскому солдату. Компания «Лукойл» откликнулась на наше предложение принять участие в этом федеральном проекте. Надеемся, что уже в 2021 году сможем посмотреть на результаты нашей совместной деятельности», — отметил Игорь Руденя.

«Предложения, которые поступили от губернатора Игоря Рудени — новые, интересные направления для нас с точки зрения развития бизнеса. Также мы рассматриваем вопрос о создании уникальных современных комплексов, которые позволят туристам получать весь пакет услуг — не только заправлять автомобили, но и отдыхать, питаться», — сказал Вагит Алекперов.

Как сообщало ИА REGNUM, мемориал Советскому солдату появится в Ржевском районе, рядом с трассой М-9 «Балтия» и деревней Хорошево, под него отведен участок в четыре гектара. Идею создания монумента поддержал президент РФ Владимир Путин. 12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал. Завершить строительство планируется в год 75-летия Великой Победы. В правительстве Тверской области рассчитывают, что мемориал станет новой точкой притяжения туристов — его включат в существующие туристические маршруты, рядом с самим мемориалом будет оборудована стоянка для экскурсионных автобусов, установлены знаки туристкой навигации.

Напомним, сегодня, 14 февраля, в Сочи открылся Российский инвестиционный форум, в котором участвует в том числе и делегация Тверской области.