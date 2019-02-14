Екатеринбург, 14 февраля, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Членам правительства Российской Федерации необходимо работать над увеличением доверия к своим заявлениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил, комментируя заявление главы министерства экономического развития Максима Орешкина, депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Старик за работой

«В связи с большой неопределённостью, санкциями и кризисами у нас нет уверенности, что пенсии вообще будут. Правительству стоит поработать над увеличением доверия к своим заявлениям. Пока же кажется, что они на другой планете живут, поэтому избиратели не поверят, что бы они ни сказали. Хотя в том, что Орешкин говорит то, что думает в данный момент, не сомневаюсь. Но если где-то кое-кто-то у нас порой, то кто ж его спросит», — считает Вячеслав Вегнер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Максим Орешкин сообщил, что вновь вопрос о повышении пенсионного возраста в России подниматься не будет, по крайней мере, до 2036 года. Он уточнил, что принятая пенсионная реформа «сконструирована» так, что в ближайшие 10 лет вновь увеличивать пенсионный возраст не потребуется.

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Напомним, что ранее также звучали заявления о том, что повышение в России пенсионного возраста не потребуется. Однако в июне 2018 года правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу проект закона о повышении пенсионного возраста, который впоследствии был принят.