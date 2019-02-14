Махачкала, 14 февраля, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Дальнейшее повышение пенсионного возраста до 2036 года в России не планируется, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, пенсионная реформа сформулирована так, чтобы в ближайшее десятилетие «этот вопрос больше не поднимался». Политический обозреватель дагестанского еженедельника «Черновик» Магомед Магомедов считает, что представители власти и, в частности, её блока, ответственного за социальное направление, «не всегда понимают, что они говорят».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM журналист высказал мнение, что подобные заявления — это попытка скорректировать общественное мнение, а также последствия, вытекающие из реализации нынешней пенсионной реформы.

«Очевидно, что в этом вопросе власть запуталась. Она вызывала на себя очень большой гнев старшего поколения и тех людей, которых тактично называют людьми предпенсионного возраста. Это целое обманутое поколение работяг, которые ждали пенсии, чтобы, наконец, спокойно отдохнуть. А теперь, на излёте своей жизни, им приходится снова и снова работать за гроши, — отметил собеседник. — Заявление Орешкина можно посчитать и издевательством, но я бы предпочёл это называть тем, что власть на данный момент сама не понимает, что говорит».

Напомним, с начала 2019 года в России вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предусматривает повышение пенсионного возраста. Для мужчин он будет увеличен до 65 лет, для женщин — до 60 лет. Повышение пенсионного возраста предполагает длительный переходный период — с 2019 по 2028 год.