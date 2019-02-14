Москва, 14 февраля, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Заканчивается эйфория развивающихся рынков, связанная с «шатдауном» в США и с интересом иностранных инвесторов к потенциальным странам. Эта же участь настигла и Россию. Так хорошо укрепившийся в начале года рубль вновь оказался под давлением, тем более что правительство США, резко включившись в работу, вновь заговорило о новых санкциях против РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Александр Ершов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Причины не меняются — обвинение во вмешательстве в работу демократических институтов за рубежом. Поэтому теперь перспективы у рубля если не печальные, то точно не радужные. Если информация о санкциях подтвердится, то, несмотря на заявления г-на Силуанова о готовности российской экономики к новым санкциям, можно просто не успеть среагировать и пропустить рост курса доллара, как это было неоднократно в 2018 году», — напомнил эксперт.

В ближайшей февральской перспективе рубль может отыграть все падение доллара с начала 2019 года и вернуться в диапазон 68−70 рублей за «американца». С учетом, что в том диапазоне курс рубля уже находился, на экономике страны это сильно не отразится, но если санкции США действительно вступят в силу, то в этом случае тестирование рублём отметки выше 70 не заставит себя долго ждать.

«Это приведет уже к определенным последствиям. Однозначный рост инфляции, который может с январских значений в 5% подняться в диапазон 8−9% в течение полугода, отразится на покупательской способности населения и может привести к стагнации ВВП в 2019 году.

Если смотреть на негативный сценарий для России в 2019 году, а другой пока не представляется возможным, то к концу года можно будет увидеть курс доллара уже закрепившимся в диапазоне 75−76 рублей», — высказал свою точку зрения Ершов.

Как сообщало ИА REGNUM, группа сенаторов внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект о новых санкциях против России. Предполагается целый спектр санкций против тех, кто способствовал «вмешательству в выборы США».

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