Москва, 14 февраля, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий штрафы за управление беспилотником без «прав», передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Квадрокоптер Dji Phantom 4

Штрафовать предлагается за управление беспилотным воздушным судном внешним пилотом, не имеющим при себе документов на право управления данным типом воздушного судна — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

По данным Минтранса, в течение 2015−2017 годов зафиксировано 1324 нарушения правил использования воздушного пространства, последствий не возникло.

«Штрафы за нарушение порядка использования воздушного пространства. Нужно иметь необходимые разрешительные документы, позволяющие эксплуатировать это воздушное судно, и в некоторых случаях иметь летное свидетельство», — заявил замглавы Минтранса Николай Захряпин.

Замглавы профильного министерства пояснил, что внешнему пилоту дрона следует обратиться в Росавиацию, чтобы «получить необходимую маркировочку на беспилотный летательный аппарат и установить его на видимую конструкцию судна».

"Никаких особых проблем, связанных с регистрацией аппарата, не возникает», — указал он.

В Минтрансе настаивают на том, чтобы каждый внешний пилот имел соответствующее разрешение на полет беспилотника в конкретной воздушной зоне.

«Для этого он должен подать заявку в единый центр организации воздушного движения, это может быть сделано в различной форме, в том числе по интернету, получить разрешение от Центра управления полетами и осуществлять полеты в том районе, в котором он планировал», — разъяснил Захряпин.

Россия идет по пути стран мира, в ряде стран предусмотрена уголовная ответственность за нарушения правил использования дронов.

«Общественная опасность использования может привести к непоправимым последствиям. Это и Лондон… и мы располагаем информацией, что с территории Украины планируется активно использовать беспилотные аппараты… Есть случаи, когда беспилотники находились в зоне прохождения регулярных рейсов самолетов», — сказал он.