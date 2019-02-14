Тверь, 14 февраля, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Несколько предложений по формированию современного, высокоэффективного электросетевого комплекса внес губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе круглого стола, который провел министр энергетики РФ Александр Новак, в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В частности, тверской губернатор попросил рассмотреть возможность объединения активов компаний ФСК ЕЭС, Россети, МРСК Центра — такое решение, по его мнению, позволит уменьшить издержки, обеспечить устойчивую тарифную политику.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области участвует в РИФ в Сочи

«Регионы готовы принять активное участие в минимизации территориально-сетевых организаций путем консолидации и передачи их в МРКС Центра. Это повысит эффективность использования активов. Еще одно предложение — принять долгосрочные тарифные решения с учетом ранее принятых. Кроме того, необходимо сделать публичный отчёт об использовании тарифов. Все финансы имеют целевое назначение, это инвестиции, и обладатель тарифа должен указать, как он использовал поступившие от населения средства», — сказал Игорь Руденя.

«Электроэнергетика на сегодняшний день — важная инфраструктурная отрасль, которая в том числе является основой достижения тех целей, которые поставил Президент Российской Федерации. Одна из составляющих нацпроекта «Доступное жилье» — подключение к инфраструктуре новых микрорайонов, индивидуальных и многоквартирных жилых домов, строительных площадок», — сказал Александр Новак, добавив, что сегодня стоят задачи развития инфраструктуры, внедрения современных цифровых методов и интеллектуального учета в электронергетике.

Напомним, в конце декабря 2018 года в Тверской области было принято решение о снижении с 2019 года на 10% тарифов на электроэнергию для потребителей на низком уровне напряжения — в основном это предприятия малого бизнеса, сельхозпроизводители. Также в регионе заморожен тариф на услуги по передаче электроэнергии среднего и высокого напряжения, прежде всего, для средних и крупных производств. С 1 января плата за электричество для населения Тверской области сохраняется в размере 4,23 руб./Квт.ч, а во втором полугодии незначительно увеличится — на четыре копейки. При этом в регионе идет масштабная работа по модернизации электросетевого комплекса. Так, осенью, в рамках учений энергетиков, за три месяца была выполнена трёхлетняя производственная программа: расчищено 12 770 га просек, расширено свыше 1000 га просек, произведена замена 530 километров воздушных линий провода. Количество технологических нарушений сократилось в два раза, в три раза уменьшилось время устранения аварийных отключений. Также в регионе реализуется Целевая программа повышения надёжности электроснабжения потребителей на 2018−2019 годы с общим объёмом финансирования 5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей участвует в работе Российского инвестиционного форума в Сочи, который открылся 14 февраля.