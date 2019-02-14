Екатеринбург, 14 февраля, 2019, 12:25 — ИА Регнум. В России не стоит вводить уголовную ответственность для родителей за препятствование при отобрании ребёнка. Об этом заявил первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Семеняко корреспонденту ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Отобранный ребенок

По мнению эксперта, каждый родитель будет сопротивляться изъятию своего ребенка.

«Это, на наш взгляд, абсолютно естественная реакция нормального родителя. Хотел бы я посмотреть на человека, у которого отбирают ребенка, а родитель говорит: «Заберите, пожалуйста!» — сказал Семеняко.

Адвоката возмутило, что российские законодатели часто критикуют ситуацию с ювенальной юстицией в западных странах, но сами идут по тому же пути.

«Самое смешное, что эти деятели, которые это предлагают, одновременно издевательски комментируют ситуацию в скандинавских странах: Финляндии, Швеции. Там, на наш взгляд, просматривается совершенно очевидный перегиб — главную ответственность за себя берёт власть и слишком легко ребенок может быть отобран у родителей», — добавил эксперт.

По мнению Семеняко, к вопросу изъятия из семьи нужно подходить крайне осторожно.

«Есть ситуации, когда изымать надо. Но есть ситуации, когда не надо торопиться», — считает адвокат.

Напомним, 13 февраля министр юстиции РФ Александр Коновалов анонсировал законопроект, предусматривающий нововведения в сфере семейного законодательства. Предполагается, что за неисполнение решения суда об отобрании и передаче ребёнка для родителя будет предусмотрена уголовная ответственность.